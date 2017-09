Kas on asi selles, et ükski naine ei taha võetud saada? Või on pruudi sõbrannad päevakangelasele lihtsalt ühe vingerpussi kokku mänginud?! Aga selles pulmas kukub pruudikimp lihtsalt vastu maad!

Videol on näha, kuidas elevil pruut oma elevil külalistele pruudikimpus heitma asub, vahendab portaal MetDaan.com.

Ometigi ei leia ilus lillekimp uut omanikku, vaid prantsatab vastu maad. Kõik vabad ja vallalised näitsikud põgenevad kimbust mingil põhjusel eemale.

Mustas kleidis naine oleks joostes peaaegu isegi ninuli käinud.

Kombe järgi peaksid vallalised neiud seisma ringis. Nende suunas heidab pruut üle selja oma pruudikimbu. Kimbu püüdja peaks olema väga elevil ja õnnelik, sest seda peetakse märgiks, et ka tema ellu on lähiajal saabumas sama rõõmus sündmus!

Ju siin videos olevatest naistest ei taha keegi veel niipea abielluda...