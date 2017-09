Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) ning Politsei- ja Piirivalveamet (PPA) töötavad välja lahendust, mille abil uuendada 750 000 ID-kaarti, mille kiibil on turvarisk.

„Praeguseks teame, millist lahendust saame ID-kaartide turvariski likvideerimiseks kasutada,“ ütles RIA peadirektor Taimar Peterkop. „Turvarisk on kiibis, mida muuta ei ole võimalik. Saame aga uuendada Eesti ID-kaardi tarkvara nii, et kiibis peituv turvarisk ei avaldu. Töö selle lahenduse rakendamiseks käib 24/7. Olen optimistlik, et avalikkusele lubatud kahe kuu jooksul suudame lahenduse kasutusele võtta nii uute kaartide tootmiseks kui ka varem väljastatud kaartide uuendamiseks.“

Ohuhinnang turvariski tõenäosuse osas ei ole Peterkopi sõnul nädala jooksul muutunud. „Tegemist on turvariskiga, mis ei ole realiseerunud. Mitte kellegi digitaalset identiteeti ei ole siiani selle abil kuritarvitatud. See turvarisk on piisav, et võimalikult kiiresti parandada, kuid mitte nii tõsine, et peaksime praegu kaardid sulgema. Pingutame selle nimel, et ID-kaartide uus tarkvara oleks valmis enne, kui keegi suudab turvariski realiseerida. Piltlikult öeldes me jookseme ajaga võidu,“ ütles RIA peadirektor.