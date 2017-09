Sooviga inspireerida noori naisajakirjanikke oma tööd jätkama, avaldasid Kim Walli (30) lähedased südamliku mälestusvideo.

Trelleborgis elanud ajakirjaniku pere ning sõbrad on käima lükanud ka rahakogumise kampaania Kimi portreteeriva dokumentaalfilmi tarbeks, vahendab The Local.

Kim Wall suri 10. augustil, kui läks Taani leiutajast Peter Madsenist lugu kirjutama. Naise, keda nähti viimati elusana Madseni omavalmistatud allveelaeval, kadumisest andis teada tema kallim. Leiutaja väitis esmalt, et Wall lahkus tema aluselt elusana ja omal jalal, kuid mõni päev hiljem leiti merest ajakirjaniku torso. Hetkel on Madsen vahi all, kahtlustatuna Walli tapmises.

Kim Wall jõudis oma lühikeseks jäänud karjääri jooksul töötada nii Guardiani, New York Timesi, Vice'i ja teistegi nimekate väljaannete jaoks.