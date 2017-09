Dokumentaalfilm „Missioon Saturn“ räägib ajaloolisest missioonist ning NASA esmakordsest katsest saata kosmoseaparaat Saturni orbiidile. Film, mis tähistab Cassini 13 aasta pikkuse teekonna lõppu, jõuab National Geographic kanali vahendusel Eesti teleekraanidele sellel laupäeval.

„Missioon Saturn“ jutustab põneva loo teadlastest, kelle unistuseks oli uurida seda tundmatut planeeti sügavamalt kui kunagi varem ning suurimast ja keerukaimast planeetidevahelisest kosmoseaparaadist, mille NASA kunagi ehitanud on. See kosmosemissioon, mis on planeeritust ligi 10 aastat kauem kestnud, tõi endaga kaasa tohutuid riske, kuid heidab valgust Saturni Maa-sarnastele kuudele, millel leidub eluks vajaminevaid komponente.

Cassini missioon lõppeb 15. septembril, kui peatselt tühjeneva kütusepaagiga kosmoseaparaat teeb oma viimase ringi orbiidil ning saadab Saturni atmosfääri sukeldudes ja enne meteoriidina põlema süttimist Maale veel viimase signaali.