Mehel on koer, kes oskab inimkeeles rääkida. Kord hakkab peremehel raha lõppema. Ta läheb koeraga kõrtsi ja veab seal saja dollari peale kihla, et tema koer hakkab inglise keeles rääkima. Koer aga ainult uriseb. Mees jääb oma rahast ilma ja kõnnib kõrtsist löödult välja.

"No kas sa siis ei võinud natuke häält teha?" teeb ta koerale etteheiteid.

"Ma ei hakanud meelega rääkima," vastab koer. "Homme läheme sinna kõrtsi tagasi, ja mõtle, kui palju me siis raha saame."