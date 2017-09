Mida teeksite, kui saaksite teada, et naabrimees, vana klassikaaslane, eksabikaasa või suvaline inimene maailma teises nurgas näeks igapäevaselt kõike, mida oma kodus teete? Ja näeks seda ilma teie enda teadmata?

Internetis on kergesti üles leitavad saidid, kuhu kaamerapildid kodudest, ettevõtete ladudest ning tööruumidest üle maailma on kokku kogutud ja kõigile vaatamiseks üles pandud. „Radar“ avastas ühe sellise veebikülje, kuhu oli koondatud üle 50 reaalajas nähtava kaamerapildi Eesti kodudest, koolidest, ladudest ja tööruumidest. Nii on näha, kuidas laps oma koduhoovis rattaga sõidab, kuidas peremees oma luksusmasinasse istub ja kuidas laohoonetes uusi telekaid hoitakse.

„Inimene ostab kaamera. Kõigile kaameratele ei ole koheselt tehase poolt parooli peale pandud. Inimene paneb kaamera üles ja ise saab sellele ligi, kuid ei mõtle sellele, et kui saab ise, siis saavad ka kõik teised,“ selgitab Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) spetsialist Klaid Mägi.