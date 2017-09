Uurimistulemuste asemel on mõnikord kõige õigem kuulata neid inimesi, kes ise on elu näinud ja seda kogenud. Kes võiks öelda paremini, et kuidas saab mees olla naisele hea mees, kui ikka mehed ise!

Iga suhe ja kõik inimesed on erinevad, kuid ometigi on asju, mis meeste puhul kõigile naistele meeldib, kirjutab Your Tango.

Mida saaks, peaks, võiks üks hea mees oma naisele pakkuda?