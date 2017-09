Ministeeriumi teatel tuleneb meedias palju kõlapinda saanud võikriis eelkõige tarbija eelistuste muutumisest, mis on suurendanud ka nõudlust.

Maaeluministeeriumi kaubanduse ja põllumajandussaadusi töötleva tööstuse osakonna juhataja Taavi Kandi sõnul on nii tööstuslikud kui ka eratarbijad otsustanud asendada taimsed rasvad taas piimarasvaga.

„Piimatoodete puhul on tegemist globaalse turuga, maailmaturu tõusud ja langused mõjutavad meie turul toimuvat väga otseselt,“ lisas Kand.

Eesti piimatööstuste või tootmismahud on viimastel kuudel olnud varasemast pigem madalamad, mis viitab samuti sellele, et turul on kõrge nõudlus piima ja piimast tehtud toodete järele. Eesti võieksport on käesoleva aasta esimesel poolaastal olnud väärtuseliselt enam kui kolmandiku võrra suurem võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, samas mahuliselt (st tonnides) on see ligikaudu viiendiku võrra langenud. „See tähendab, et võid müüakse välja oluliselt kallimana. Samas on ka muude toodete hinnad niivõrd kõrged, et või ekspordimahtu ei ole nõudlus kasvatanud,“ selgitas Taavi Kand.

Euroopa Liidu sekkumiskokkuostu ladudes võid ei ole, seega ei ole oodata, et sealtkaudu pakkumist suurendada oleks võimalik. Kuna piimatootmine nii Euroopa Liidus kui ka mujal maailmas pole viimasel ajal eriti kasvanud ja kõrged on ka teiste piimatoodete hinnad peale või, pole suuremat hinnalangust lähiajal ette näha. Siiski põhineb või hinnatõus osaliselt ka emotsioonidel, seega võib see millalgi hindu veidi langetada.