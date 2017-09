Eile otse-eetris olnud Saksamaa föderaalparlamendi valimistele pühendatud telesaates puudutas 18aastane Downi sündroomiga neiu Angela Merkeli poole pöördudes hella teemat - hiliste abortide seaduslikkust, vahendab The Local.

„Proua Merkel, te olete poliitik ning teete seadusi. Olen toimetaja ajakirjas, mis on mõeldud inimestele nagu mina ehk inimestele, kel on Downi sündroom,“ alustas Kölnist pärit Natalie Dedreux. „Saksamaal ei sünni üheksa kümnest selle sündroomiga lapsest,“ jätkas ta. „Downi sündroomiga lapse puhul võib aborti teha vaid päevad enne tema ilmale tulekut. Minu kollegid ja mina soovime teada, milline on teie seisukoht hiliste abortide osas, proua Merkel. Miks võib Downi sündroomiga beebisid hukata vahetult enne sündi? Ma ei taha, et minust vabanetakse, tahan, et sünniksin,“ lõpetas Dedreux oma tundliku küsimuse tugeva aplausi saatel.

Saksamaal on abort seaduslikult lubatud kuni 12. rasedusnädalani. Hilisem raseduse katkestamine tuleb kõne alla juhtudel, kui emaüsas olev loode mõjub kahjustavalt ema füüsilisele või ka vaimsele tervisele.

Merkel alustas oma vastamist väitega, et tema noorusajal ei saanud Ida-Saksamaal paljud puudega lapsed tähelepanu ega vajalikku toetust. „Ühinenud Saksamaa üks suurimaid eeliseid ongi pakkuda inimestele võimalusi rahastamise, hoolimise ja hariduse kaudu,“ ütles ta. Merkeli sõnul on tema partei ehk Kristlikud Demokraadid võidelnud aastaid selle nimel, et kõik lapsevanemad saaksid enne raseduse katkestamist põhjaliku konsultatsiooni. „On olnud ülimalt raske selles küsimuses võita enamuse toetust,“ ütles liidukantsler, lisades, et poliitilises mõttevahetuses on olnud rõhk ema õigusel otsustada.

Merkel osutas ka asjaolule, et väga paljud inimesed pole teadlikud abist, mida nad haiget last kasvatades saaksid.

Saksamaa föderaalparlamendi valimised toimuvad 24. septembril.