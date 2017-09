Inim-Kenina tuntud Rodrigo Alves peab hakkama trenni tegema, sest arstid keelduvad teda kirurgiliselt salendamast.

Alves (34) on oma välimust kümnete ilulõikustega vorminud ning kulutanud oma keha peale ligi 500 000 eurot. Inim-Ken väidab, et tema keha pole suuteline lihaseid tekitama - seetõttu on ta hankinud lihasimplantaate nii käsivartesse kui ka kõhule. Mehe taguotsa on kaks korda trimmitud, kirjutab Daily Mail.

Varem kasutas Alves salenemiseks rasvaimu. "Nii kui olin ülekaaluline või mu moekas lemmikülikond mulle enam selga ei mahtunud, panin aja rasvaimule kinni," rääkis inim-Ken Daily Maili teatel. Nüüd aga keelduvad arstid Alvest kirurgiliselt salendamast, sest arvukate operatsioonide tagajärjel vohab tema kehal armkude. Rasvaimu võiks talle eluohtlikuks kujuneda. Kõne alla ei tule ka maovähenduslõikus, mida Rodrigo ise meedikutele välja pakkus.