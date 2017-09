Cindy Crawfordi tütar Kaia Gerber debüteeris New Yorgi moenädalal modellina.

Äsja 16aastaseks saanud kaunitar, kes on otsekui ema suust kukkunud, kuid keda on õnnistatud uskumatult pikkade jalgadega, marssis püünele nii Alexander Wangi kui ka Fenty Puma by Rihanna moešõus.