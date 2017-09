Möödunud nädalal oma 75. sünnipäeva tähistanud naistreener Ebba Lõokene ütles, et usub naiste käsipalli uude tõusu. „Minu suurim soov on, et ühel päeval oleks meie naiste seas kõva konkurents ning publikul sama suur huvi, kui praegu meeste mängude vastu,“ sõnas jätkuvalt särav daam, kes suurema osa oma elust on naiste käsipalli arendamisele pühendanud.

Alates sellest hooajast on taas kokku kutsutud naiste käsipalli rahvuskoondis, mida juhendab peatreenerina Martin Noodla.