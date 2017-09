Kardashianide klanni kuuluv tippmodell Kendall Jenner (21) avaldas Instagramis fotosaidi tsensuurireegleid proovile paneva kaadri.

Fotol lamab Kim Kardashiani poolõde ilualasti kivilaual hunnitu kristall-lühtri all.

i don't smoke A post shared by Kendall (@kendalljenner) on Jul 24, 2017 at 12:28pm PDT

Kendallil on Instagramis 82 miljonit jälgijat, nende seas ka lapsi - on see ikka paslik vaatepilt? Fännide meelest jah, sest foto on pälvinud juba üle kolme miljoni like'i.