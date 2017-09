Täna tähistab oma sünnipäeva Eesti supermodell Carmen Kass. Carmen on säranud moelavadel üle maailma. Näiteks avas ta 1999 aastal Victoria's Secreti moešou. Ta on Ameerika tippdisainer Michael Korsi üheks muusaks ning esindas Korsi brändi kokku pea 10 aastat. Ta on esindanud selliseid brände ja disainereid nagu Versace, Yves Saint Laurent, Gucci, Valentino, Chanel, Calvin Klein, Ralph Lauren, Dior, Narciso Rodriguez ja Givenchy. Palju õnne!

(KAAREL TIGAS)