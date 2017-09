Koomik Jim Carrey andis Harper's Bazaari moepeol kentsaka intervjuu, nähes ka kahtlaselt kõhetu välja.

55aastane näitleja osales New Yorgi moenädalal Prantsuse Vogue'i legendaarse peatoimetaja Carine Roitfeldi korraldatud moepeol, kuid tema intervjuu E! Newsi reporterile Cath Sadlerile võttis algusest peale veidra pöörde. Sadler oli Carreyt intervjueerides üliõnnelik, kuid too tiirutas kaunitari ümber kummaliselt ringi ning viskas moeprallele viidates: „Sellel pole mingit mõtet.“

Ühtlasi väitis Carrey, et teda ennast pole olemaski.

Järgmisel päeval Toronto filmifestivalil jättis Jim juba mõistliku mulje, kuid paistis, et tal oli naeratamisega raskusi. Ei jäänud ka märkamata, et koomik on otsekui kokku kuivanud. Küllap on talle raskelt mõjunud endise sõbratari Cathriona White'i enesetapp, milles naise omaksed teda süüdistavad.