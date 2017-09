Nädalavahetusel toimus Saku suurhallis taaskord šoppamist armastavate naiste kirgi küttev Buduaari turg. Esimest korda tuli sinna oma garderoobist kaasa võetud rõivaid, aksessuaare ning isegi raamatuid müüma ka eks-ninjatüdruk Katrin Siska.

„Tundub, et tegu on väga kihvti üritusega, sest kohal on hästi palju sõbrannasid ja kuulsusi,“ rõõmustas Siska. „Ja loomulikult leiab siit ka väga palju ägedaid riideid. Ja mitte ainult. Siit leiab isegi isetehtud magusaid ja soolaseid suupisteid.“

„Aga kõige eksklusiivsem asi, mida ma ise täna siin müün ja mida on mul tegelikult väga kahju ära müüa on Hugo Bossi käekott. Põhjus lihtne, ma lihtsalt ei kanna seda enam. Teine rariteetne asi on Vanilla Ninja aegne punane nahktagi, mis sai kõige kiiremini müüdud. Selle tegi eriliseks ka sissepoole tikitud luukere pea. See oli erkpunane, täisnahast motojakk. Seda oli tõesti kahju ära müüa. Aga kuna ta seisis pikalt ja võttis kapis lihtsalt ruumi, siis oli mõistlikum see maha müüa. Mälestused on toredad, aga... Tore, et see jakk läks ühele vahvale Vanilla Ninja fännile. Ja kuigi selle jaki hind on hindamatu, siis ostja sai selle siiski kätte väga soodsalt.“

