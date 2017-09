Eile algas Liivalaia kohtumajas kohtuprotsess, et selgitada välja suuremahulise liisingupettuse asjaosalised. Kohtupingis on seitse meest, kelle vastu on kaheksa erinevat ettevõtet ja üks eraisik esitanud tsiviilhagi, et kohtu kaudu tagasi nõuda kahju, mis kogusummas ulatub ligi neljasaja tuhande euroni.

Liivalaia kohtumajas alanud kohtuprotsess on keerulise iseloomuga. Kohus üritab lahti harutada aastatepikkust skeemi, mis hõlmab mitut suuremahulist liisingupettust, mille läbi kannatas kahjusid üle kümne ettevõtte. Prokuröri sõnul on juhtumi keskne figuur süüalune Vassili Zagurski, kes on seotud kõigi kuriteoepisoodidega. Mees on hetkel vahistatud – uute kuritegude toimepanemise ja pakkumineku vältimiseks.

Zagurski on süüpingis karistusseadustiku nelja erineva paragrahvi alusel, mis hõlmavad kelmust, omastamist, dokumendi võltsimist ja kasutamist. Teised mehed astusid süüpinki paragrahvi alusel, mis hõlmab kelmust.

Arvukate kelmustega saadi kätte hulk raha, aga ka sadulveokeid, sõiduautosid, haagiseid, tööriistu ja ühel juhul näiteks ka majutusteenused.

Kohtuasi jätkub 25. septembril, mil prokuratuur hakkab kohtule kirjalikke dokumente esitama.