72aastane USA lauljanna Debbie Harry astus Londoni moenädalal firma Vin & Omi šõul modellina üles.

Legendaarse ansambli Blondie solist, keda on aastakümneid moeikooniks peetud, kandis efektset kostüümi, mis paljastas tema vasaku jala lausa puusani.

Hiljutises Sunday Timesi intervjuus tunnistas seksisümbol, et tal on oma keha suhtes olnud vastakad tunded. „Pidin vahepeal kõik peeglid seinalt maha võtma. Tundsin, et vaatan end liiga palju. Maailm lõi minu välimuse pärast liiga palju lokku.“