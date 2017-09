Oi, neid on palju, neid on väga palju, kes meiesuguste muusikat armastavad! Samas on ka selliseid inimesi, kes pealtnäha Eesti muusikast justkui väga lugu ei pea ja seda sellepärast, et see muusikavalik pole noorema generatsiooni seas väga populaarne, kõik peab olema ikkagi Lääne ja suure maailma muusika ning eestikeelne valik on justkui midagi väärat.

Aga samas oma väikeses ringis või omaette kuulatakse Eesti muusikat väga tihti ja väga hea meelega. See ring ongi natukene omamoodi – ühed, kes propageerivad ja pooldavad avalikult, teised poolavalikult, kolmandad kuulavad ka hea meelega, aga väga ei propageeri. See ring on juba üsna suur ja ma näen, et on päev-päevalt suurenemas. Kui mõni aeg tagasi lauldi veel ainult inglise keeles, siis ka kõik meie noored popartistid on pöördunud väga palju eesti keele juurde tagasi, ning see on väga rõõmustav. Hoiame oma keelt au sees!

Milline on tavarepertuaar, kui esinete kolmekesi, kui lisaks sinule on laval ka Kaljuste ja Lilje?

Kogu repertuaari ja uusi laule ei jõua me loomulikult alati läbi mängida. Põhiosas, mida siiski alati soovitakse, on need kõige populaarsemad lood läbi viimase kolme-nelja aasta, mis on raadiotes, soovikontsertidel ja pidudel kõlanud. Ikka need samad – “Kordumatu“, “Saatus”, “Soov” ja “Päikest”, “Koduküla nõmmed”, jne.

Viimasel ajal on ka meie muusika hakanud olema selline hästi hea, rütmikas – ma ei ütleks, et teeme hirmsat tümakat, aga ikkagi märkimisväärselt kõvemat tümpsu peab sees olema. Nii naljakas, kui see ka pole, kui neli-viis aastat tagasi vaatasin kontserdil ringi ja kui seal olid ka vanemaid inimesi, siis nägin, et nemad ootasid ilusaid, halearmsaid ja vaikseid viisikesi. Täna oodatakse hoopis rütmikamaid ja kiiremaid laule.

Toivo Asmer, Merle Lilje

Toivo, teie suvine tuur “Soovikontsert” lõpeb sellega, et annate kaks pidulikumat kontserti Tallinnas ja Viljandis. Miks just need linnad?

Viljandis oleme me varem ka "Soovikontsertidega" käinud ja seal võeti meid alati väga hästi vastu. Samuti toimus eelmisel aastal kontsert Salme Kultuurikeskuses, mis osutus hästi populaarseks ja eks sellepärast sai need kohad valitud. Teine asi on see, et erinevaid suviseid üritusi on ka Tallinnast väljas olnud küll meeletult palju, aga need on enamuses olnud suunatud noortele või väga noortele.

Seekordsed kontserdid on meie austuseavaldus ja kummardus nii noortele, keskealistele kui ka vanematele inimestele. Tõepoolest, vanematele inimestele ei pakuta kontsertidel tavaliselt pea üldsegi neile meelepäraseid laule. Tegemist on kontserdiga, kus kohale tulevad pigem meloodilise muusika austajad, kellele meeldib selline muusikavalik, nagu meilegi meeldib.

Kes sel korral teie trioga – Merje Lilje , Peeter Kaljuste, Toivo Asmer – lisaks üles astuvad?

Taaskord on Männiste Perebänd, kes on väga hea ansambel. Lisaks liituvad meiega ka Sirje ja Rein Kurg. Suveniir on alati rahva hulgas populaarne olnud ja ma arvan, et on ka sellel korral. Loodetavasti tuleb väga hea kontsert.

Milline see muusika valik on? Meloodiline, täielikult eestikeelne?

Jah. Võib-olla on üks artistidest esitab võõrkeelse laulu, aga põhiosas on kontsert eestikeelne ja me oleme propageerinud kogu aeg, juba läbi mitmete aastate eestikeelset muusikat.



Kui publik loeb kontserdi pealkirja, siis see on justkui soovide esitamise aeg. Mida tähendab "Soovikontsert"? Kas on võimalik, et inimene tuleb ja paneb ukse peal oma soovilaulu kirja ja saab selle laulu või mismoodi see käib?

Põhimõtteliselt on ikkagi mõeldud nii, et meil on oma kodulehed – nii Records 2000 kui ka Soovikontsert – ja sinna saab kirjutada. Muidugi on hea, kui kirjutatakse oma soovist varem, sest siis jõuab kontserdi korraldaja need soovid kõik kenasti läbi vaadata ja annab meile edasi, milliselt esinejalt või grupilt milliseid lugusid soovitakse. Milliseid laule kõige rohkem soovitakse – neid me ka esitame! Nii on olnud see varem ja oli ka selle suure suvise välituuri ajal.

REIN KURG, SIRJE KURG (MARI LUUD)

„Soovikontsert“ pole siiski veel talvepuhkusele läinud, sest suvekontserdid jätkuvad ka sügisel – koos esinetakse 11. oktoobril Viljandi Sakala Keskuses ja 12. oktoobril Tallinnas Salme Kultuurikeskuses, kahe viimase kontserdiga liituvad ka Sirje ja Rein Kurg.