Rahvusvahelisele turule sihtiv uus „Muumide“ animaseriaal on värvanud dubleerijateks mitu maailmakuulsat nime.

The Telegraphi teatel annavad Tove Janssoni tegelastele oma hääle nii Kate Winslet ja Rosamund Pike kui ka briti tippkirjanik Will Self. Winsletist saab proua Filifjonka, Pike'ist („Kadunud“) Muumimamma ja Selfist filosoof Piisamrott.

Muumitrolli hakkab kehastama hiljuti filmi „Eddie the Eagle“ peaosas mänginud Taron Egerton ning Muumipapat Matt Berry.

Soome-Briti ühistöö peaks valmima 2019. aastaks, režissöör on Steve Box („Wallace ja Gromit: libaküüliku needus“).