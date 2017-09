Catpenter tundis, et ei taha enam selline olla ja see polnudki nagu tema ise.

Naine avastas salarelva, mis aitas kilodel ta ihult kiiresti kaduda. See on crossfit, treeningmeetod, mis hõlmab jõu- ja vastupidavusharjutusi.

Nüüdseks 28-aastane Frances selgitab, et muutis oma toitumist ja asus intensiivselt treeningutega tegelema.

Nii saigi ta lahti 64 kilost. Praegu kaalub naine vähem kui 100 kilo ja jätkab sihikindlalt oma tervislikku elustiili.

„Ma lihtsalt ärkasin ühel päeval ja teadsin, et see on nüüd viimane kord, kui ma püüan ülekaalu kaotada,“ tunnistab ta, et enne muutust oli tal madal enesehinnang. Ülekaalulisena oli ta masenduses ja õnnetu.

Siiski üritas ta alati kompenseerida paksusega tekkinud ebamugavust. Ta käis maniküüris, juuksuris ja poputas oma välimust.

„Minu endises suuruses oli mul väga vähe energiat,“ meenutab Frances, tunnistades, et ta ei osalenud aktiivselt elus ja inimestega suhtlemises.

Naise tahtejõud muutuseks oli nii tugev, et ta asus viiel päeval nädalas trenni tegema. Suisa kaks korda päevas! Nii ärkas ta hommikul kell viis, et enne tööd jõusaali jõuda. Pärast tööpäeva oli ta seal jälle tagasi.

Kõigest kuue kuuga kaotas ta 25 kilo! Esimeste tulemuste ja muutuste järel hakkas ka ta energiatase tõusma. Ja kui ta esialgu käis vaid kardiotrennis, siis pärast liitus ta crossfit'i treeningutega.

Ja nii aastaga need kilod kadusid. 64 kaotatud kilo on päris korralik muutus!

Oma muutusi kajastas Frances ka Instagrami kontol, kuhu on nüüd meeletult jälgijaid tulnud.