Eesti koreograaf Teet Kask alustab tänavu septembris tööd Itaalias, kunstide mekas Milanos, ja temast saab koreograaf tantsuteatris Balletto di Milano. Eesti koreograaf pälvib sellise positsiooni esmakordselt.

Teet Kask ütles, et ennekõike tähendab see, et oma oskustes on saavutatud tase, mis omab rahvusvahelist kõlapinda ning selline staatus võimaldab tal veel enam pühenduda loomingule ning saavutada omanäolist mõjukat tulemust. „Usun, et usk järgida seda, mis loob rõõmu ning vastavate valikute tegemine ja selle nimel higistamine ning kompromissitu jagamine on viinud mind sinnamaani.”

Järgneva kolme aasta jooksul peab Teet Kask tegema koreograafia originaallavastustele, mis täidavad vähemalt kolme õhtut mängukavast. Esimene lavastus, kaasajastatud originaalversioon Tšaikovski balletist „Luikede järv“, näeb päevavalgust juba tänavu novembris.

Järgmiseks saab Teet Kase loomingut näha Vaba Lava teatrikeskuses, kus 19. septembril esietendub Alexandre Zeffi (FR) visuaal-poeetiline teatriinstallatsioon „Big Data”, mille juures Kask on olnud osaline koreograafina. Lavastuses astuvad üles näitlejad Mirtel Pohla ja Jarmo Reha ning tantsijad Marita Weinrank ja Jevgeni Grib.

Tantsuteatrit Balletto di Milano peetakse Itaalia tantsukultuuri suursaadikuks. Milano balletiteatril on selja taga 30 aastat loometööd ja edukaid ülesastumisi nii Itaalias kui Inglismaa, Iirimaa, Šveitsi, Hispaania ja Saksamaa suurtel lavadel. Balletto di Milano oli esimene Itaalia tantsuteater, kes esines Moskva Suure teatri laval 1999. aastal. Balletto di Milano sündis 1998. aastal, tunnustatud baleriini Carlo Pesta eestvedamisel ning selle artistid on Itaalia tantsukoolide ja tantsuakadeemiate parimad kasvandikud. Balletitrupp on teinud koostööd tunnustatud kunstnike ja koreograafidega üle kogu maailma.