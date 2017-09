50aastane iiri lauljanna rääkis emotsionaalses intervjuus, et tema ema oli pidanud piinakambrit ning piinanud teda nii füüsiliselt kui ka seksuaalselt, kuni ta 13aastasena kodust ära jooksis. Intervjuu jõuab tervikuna eetrisse alles täna, kuid sellest on jõudnud ajakirjandusse katkendid.

Aastaid vaimsete probleemide küüsis vaevelnud Sinead O'Connor pihtis dr Phili telesaates, et tema ema kuritarvitas teda seksuaalselt.

„Temaga polnud kõik korras," rääkis Sinead telepsühholoogile oma emast Marie'st, kes hukkus autoõnnetuses, kui tütar oli 19. „Temaga oli midagi väga-väga-väga valesti. Ütleksin, et ta oli kurjast vaimust vaevatud. Kuigi ma vist ei usu sellistesse asjadesse. Ema pidas piinakambrit. See oli piinakamber. Ta oli inimene, kes tundis sinu piinamisest rõõmu, see tõi talle naeratuse suule."