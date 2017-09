Briti seriaalidest „Holby City" ja „Coronation Street" tuntud näitleja John Michie tütar leiti muusikafestivalil surnuna.

25aastase näitleja, modelli ja tantsija Louella Michie surnukeha avastati Dorseti krahvkonnas peetud fesitvali Bestival alalt puudesalust. Vaid mõned päevad varem oli tema uhke isa avaldanud Instagramis foto, kus Louella endale festivaliks riietust õmbles.

Sewing for Bestival 👌 A post shared by John Michie (@jmichie) on Sep 6, 2017 at 11:07am PDT

Politsei sõnul saadi väljakutse umbes kell 1 esmaspäeva öösel seoses murega noore naise heaolu pärast. Seoses juhtunuga on vahistatud 28aastane Londoni mees, keda kahtlustatakse mõrvas ja kuulatakse üle.

Surma põhjuse tuvastamiseks tehakse lahang. John Michie on öelnud, et tegu oli siiski õnnetusega. „See polnud mõrv - nad olid sõbrad. See oli lihtsalt traagiline viga, traagiline õnnetus," vahendab Mirror. „See polnud mõrv. Nad olid paar."

John Michie agent kinnitas oma avalduses näitleja tütre Louella traagilist surma. „John ja tema naine Carol paluvad sel traumaatilisel ajal oma pere privaatsuse austamist." Abielupaaril on veel kaks last.