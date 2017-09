Tänasest asub keskkonnaminister Siim Kiisleri nõunikuna tööle kauaaegne ajakirjanik ja endine Riigikogu liige Kalle Muuli. Muuli peamine tööülesanne on keskkonnaministri nõustamine meedia- ja avalike suhete valdkonnas.

„Eesti avalikkuse ärevat tähelepanu on viimasel ajal pälvinud mitmed suurehitised, mille puhul on inimesed väljendanud suurt muret ka keskkonnakaitse pärast,“ sõnas keskkonnaminister Siim Kiisler.

„Meie kohus on selgitada ausalt rahvale, milline on kavandatavate infrastruktuuriobjektide ja tööstusettevõtete mõju meie elukeskkonnale ja selle kaudu laiemalt kogu Eesti tulevikule. Seepärast peame viima teavitustöö ja suhtluse meediaga veelgi paremale tasemele. Usun, et aastaid tippajakirjanikuna töötanud Kalle Muuli saab siin olla ministeeriumile suureks abiks.“