Your Tango kirjutab viiest ohumärgist, mida ei tohiks alahinnata. Et hiljem mitte kahetseda, siis enne mõtle ja kaalu, kas ta on ikka see üks ja õige?

Armumine ja naiste emotsionaalsus muudavad raskeks elus ratsionaalsete otsuste tegemise. Oled ammu unistanud abielust ja nüüd koos mehega, kes tundub olevat justkui see õige. Aga kas ta ikka on?

Ükski terve suhe ei saa tugineda vägivallal. Kui mees vihastab ja loobib asju, siis on viimane hetk taibata, et pead edasi liikuma. Ka juhul, kui ta sulle otseselt kätt külge ei pane.

2. Ta petab.

3. Olete koos ja ei ole ka.

Kui olete juba kuid koos olnud, kuid mees ei esitle sind tuttavatele ega käitu sinuga nagu sõbratariga, siis on aeg sul edasi liikuda.

4. Tal on sõltuvusi.

Hoolimata sellest, milline sõltuvus tal on, pea meeles, et sina jääd alati teisele kohale. Kui ta on paranemas ja oma nõrkustest vabanemas, siis on see talle sinust olulisem.

5. Ta on manipuleerija.