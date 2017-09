Põhiseaduse paragrahv 22, millele Toobal viitas, määrab:

Kedagi ei tohi käsitada kuriteos süüdi olevana enne, kui tema kohta on jõustunud süüdimõistev kohtuotsus.

Keegi ei ole kriminaalmenetluses kohustatud oma süütust tõendama.

Kedagi ei tohi sundida tunnistama iseenda või oma lähedaste vastu.

Toobal seletas, et ta ei taha anda ütlusi, mida võidakse tulevikus tema enda vastu kasutada.

Evestus kasutas Toobali tunnistusele planeeritud aega kirjalike tõendite esitamiseks.

Kadriorus toimunud kinnistute vahetuse episood



Kohus võtab ette Hillar Tederi kasuks tehtud kinnistute vahetuse Kadriorus. Antud episood toimus süüdistuse järgi 2015. aasta jaanuaris. Kalev Kallo olevat toona avaldanud Savisaarele soovi, et ta korraldaks kinnistute vahetuse Promptus Capital OÜle, mille juhatuse liikmeks on Hillar Tederi abikaasa. Süüdistuse kohaselt oli Savisaar nõus oma ametiseisundit selleks ära kasutama, kui Hillar Teder vastutasuks Keskerakonda rahaliselt toetab.

Tunnistusi annab Ain Valdmann

Valdmann töötas 2014-2015 aastal Tallinna kommunaalameti juhatajana ja tema põhilised tööülesanded puudutasid linnale kuuluva infrastruktuuri(teed, valgustus jne) hooldamine, ehitamine ja muul moel korras hoidmine.

Valdmann selgitas, et Kadriorus maadevahetuse teema tuli abilinnapeade Eha Võrgu ja Kalle Klandorfi kaudu.

Valdmann ei osanud seletada, miks Kadrioru pargi teemat läbi linnavalitsuse aeti. Ta ütles, et teemad liiguvad erinevaid kanaleid kaudu ja ta ei teadnud, kuidas see teema just linnapeani jõudis. Valdmann märkis, et linnavalitsusest ei pöördunud keegi selle teemaga tema poole.

Valdmann meenutas, et tema arvamused seotud seal plaanitud maadevahetusega olid vabalt loodud ja ta ei tundnud mingisugust survet. Ei Savisaar ega Hillar Teder ei olnud tema poole pöördunud.

Tunnistajapingis on Asta Vihvelin

Süüdistuse järgi andis Hillar Teder kinnistute vahetamise eest Keskerakonnale 275 000 eurot. Raha liikus kõigepealt Hillar Tedre poja Rauno Tedrele kuuluva Retail Real Estate OÜle, kust see kanti üle Paavo Pettai ettevõttele Midfield OÜ. Pettai kasutas summat Keskerakonna kampaaniate eest tasumiseks. Asta Vihvelin on seotud Retail Real Estate OÜga.