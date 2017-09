Belgias leiti Luingne 'i surnuaialt läbilõigatud kõriga Mouscroni linnapea Alfred Gadenne (71). Poliitiku surm on šokeerinud kogu riiki.

Surnukeha leidjaks oli Gadenne'i abikaasa, kirjutab Mirror. Linnapea oli käinud kalmistu väravaid kombekohaselt sulgemas igal õhtul.

Foto sündmuspaigalt (AFP / Scanpix)

Kohalik uudisteagentuur SudInfo on avaldanud, et kurjategija on end ise üles andnud, kuid tema teo motiivid on ebaselged.

Juhtumit ei käsitleta terrorismiaktina.