Viimsi valla elanikud tellisid Peipsiveerest kohalike tootjate toetamiseks koormatäie ehk veidi rohkem kui kolm tonni Peipsi sibulat.

Kasepää, Kolkja ja Varnja sibulakasvatajate kaup laaditi esmaspäeva keskpäeval Peipsi ääres veoautole ning jagati õhtul Viimsis soovijatele laiali, vahendas ERRi uudisteportaal „Aktuaalset kaamerat“.

Aasta ei ole sibulakasvatajate jaoks just kerge olnud. Lisaks sellele, et saak oli väiksem kui tavaliselt, on lettidele Peipsi sibula nime all hakanud tekkima hoopis Poola kaup.

Sibulakasvatajate jaoks muudab kauplemise raskemaks ka see, et saak tänavu tavapärasest paar-kolm nädalat hiljem valmis sai.