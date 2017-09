Teisipäeval jääme veel soojalainesse, võib sadada hoovihma.

Ööl vastu teisipäeva on taevas pilves ja sajab vihma, võib ka äikest olla. sooja on 12-17 kraadi. Kagu- ja lõunatuul puhub 3-10 meetrit sekundis, teatas Riigi Ilmateenistus.

Päev on pilves, kuid selgimistega. Mitmel pool tuleb hoovihma. Tuul on üsna vaikne puhudes lõunast ja edelast 3-9 meetrit sekundis. Rannikul on ennelõunal oodata külla ka tugevamaid tuulepuhanguid. Sooja on 17-19, Kagu-Eestis koguni kuni 22 kraadi.

Kolmapäeval õhutemperatuur veidi langeb, kuid väheneb ka vihmavõimalus.