Siret Kotka-Repinski ütleb, et kui tema ja ta abikaasa kohalike omavalitsuste valimistel valituks osutuvad, jätkavad nad kooselu ning ühise lapse kasvatamist. Mis siis, et üks töötaks Jõhvis ja teine Rakveres – õhtuti on Konju talus küllalt aega armastust ja kirge jagada.

ERRi eilses arvamusloos rõhutati, et kohalike valimiste häältesaagi nimel „lahutatakse” isegi äsja abiellunud lapseootel perekondi. Arvamusloo autor Rene Kundla viitas sellele, et aprillis abiellunud ning lähinädalatel lapsevanemateks saavad Martin Repinski ja Siret Kotka-Repinski kandideerivad oktoobris erinevates omavalitsustes: mees-Repinski Jõhvis ja tema abikaasa Rakveres. Juriidiliselt on kõik korrektne, sest paaril on kinnisvara nii Virumaa ida- kui ka lääneosas. Mis siis, et nad tegelikult elavad igapäevaelu Konju talus.

Õhtuleht kasutas eilsel riigikogu sügisistungjärgu avamisel võimalust Repinskite tulevikuplaanide kohta küsida. Muide, kui viimaseid nädalaid lapseootel Siret Kotka-Repinski oli riigikogu sügishooaja avaistungil kohal, siis tema meest ja pinginaabrit – Martin Repinskit – istungisaalis näha polnud. „Mu abikaasa on Ida-Virumaal, tal on seal palju kohtumisi,“ selgitab Kotka-Repinski ning lisab, et teeb õhtul mehele riigikogus toimunust ülevaate.