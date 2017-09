Täna õhtul Keskerakonnast välja visatud Olga Ivanova ütles, et kavatseb väljaheitmise otsuse erakonna järgmise aasta kongressil vaidlustada.

"Kindlasti mul on soov ja mõte minna järgmisel aastal kongressile, et vaidlustada seda otsust. Ja mul on väga kahju, et selline otsus täna sündis," ütles Ivanova "Aktuaalse kaamera" stuudis.

Ivanova rääkis, et hääletusele eelnes tund aega kestnud arutelu, kus ta üritas omapoolsete argumentidega juhatust veenda, miks kohalikel valimistel Keskerakonna nimekirjast väljaspool kandideerijaid mitte erakonnast välja heita, kirjutas ERRi uudisteportaal.

Ivanova ütles, et erakonna juhatuse koosseisust teda välja ei arvatud, sest seda saab seaduse järgi otsustada kongress, ning tema fraktsioonis jätkamise otsustab fraktsioon.