USA Florida osariik on päris suur, pindalalt peaaegu neli Eestit, aga neljanda kategooria orkaan Irma, mis praegu väljas märatseb, ulatub Atlandi ookeanist Mehhiko laheni. Tuulte kiirus 70 miili raadiuses orkaani keskpunktist on üle 250 kilomeetri tunnis, mõni tuuleiil veel hullem, kirjutas Eesti aja järgi esmaspäeva öösel Facebookis Floridas Tampa lähistel elav veteranpoliitik Jüri Toomepuu (pildil, 87). Lisaks hoonete ja sõidukite purustamisele kuhjab tuul ka merevett, mis koos kõrgete lainete ja vihmaveega uputavad suure osa rannaäärsest ja isegi madalamast maast sisemaal. Eelmise nädala orkaan Harvey muutis suure osa Teksase osariigi Houstoni linnast tohutu suureks järveks. Florida kõige kõrgem punkt on ainut 105 meetrit ja Florida keskmine kõrgus merepinnast on 30 meetrit. Võib karta, et paljud Lõuna-Florida elanikud peavad kannatama lisaks purustatud kodudele ka veeuputust. Mõnedel Kariibi mere saartel, mille Irma ületas, kui see oli viienda kategooria orkaan, pole peaaegu ühtegi maja ega puud alles. Niipea kui orkaan jõuab maismaale, hakkab ta jõud kahanema. Aga isegi esimese kategooria orkaan annab Eesti sügismarudele silmad ette.

Florida valitsus, eesotsas kuberneriga, on juba mitu päeva soovitanud Lõuna-Florida elanikel evakueeruda. Enamik inimesi ongi seda teinud. Paljud, kaasa arvatud mina, varjavad ennast selleks ette nähtud üpris orkaanikindlates koolimajades. Mulle anti magamisnurk ühes arvutite õpperuumis. Võin valida kasutamiseks ükskõik millise mitmest sajast. Meil oli arusaamine, et peab kaasa võtma enda toidumoona, aga just praegu teatati valjuhääldajaga, et „dinner is served“ kooli sööklas. Mis nii viga kannatada!

”Aga nii nagu kõik head asjad, lõppevad kunagi ka halvad. Ilmaennustajad teatavad, et umbes 30 tunni pärast peaks ka minul olema ohutu koju minna. Süda muidugi kripeldab. Kes teab, kas kodu on ikka veel elamiskõlblik,” muretses Toomepuu.