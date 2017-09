Ettevõtlus- ja tehnoloogiaminister Urve Palo ütles Eesti Päevalehele, et riigi tegevus ei pea olema kuluefektiivne. „Kui riigis pole väljaspool pealinna võimalik saada head töökohta, siis jätkub Tallinna koondumine,“ põhjendas Palo riigiasutuste kolimist regionaalpoliitikaga. „Peame olema eeskujuks erasektorile, näitama, et elu on võimalik ka väljaspool Tallinna.“

Strandbergi meelest oleks Eestil vaja riigiasutuste tegevusauditit. „Sellele on kindlasti väga tugev vastuseis, sest siis võib selguda paljude organisatsioonide saamatus. See on vananenud seisukoht, et meil on seadused ja nende kohaselt on meil vaja just nii palju ametnikke. Äkki meil ei olegi nii palju pindu vaja?“ küsib ta.

Riik ei mõtle kaugtööle

Riigihalduse minister Jaak Aab jääb vastuse võlgu, kui palju on ministeeriumid loonud kaugtöökohti: „Kõikides ministeeriumides on üksikuid inimesi kaugtööl, aga kui palju, seda ei oska ma öelda.“

Aab ei kiirusta ütlema ka seda, kas osa kaugtöökohtadest on ministeeriumide ja riigiasutuste kolimisplaani lülitatud. „Ma pean kogu plaani kõigepealt tutvustama kõikidele ministritele ja alles pärast seda saan seda jagada avalikkusega,“ ütleb Aab. „Võimalikke variante on palju – kas luua kaugtöökohti või pakkuda Tallinnast kaugemal elavale ametnikule töökoht tema elukohas.“

VARSTI SAAME TEADA: Riigihalduse minister Jaak Aab ütleb, et lähipäevil tutvustab ta riigiasutuste kolimise kava valitsuse liikmetele ja seejärel saab sellest teada ka avalikkus. (Stanislav Moškov)

„Kahe kolmandiku ulatuses on riigiasutused ettepanekud esitanud,“ jätkab Aab. „Osa otsuseid on juba ka avalikuks tehtud, näiteks Erametsakeskus, Geoloogiateenistus ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS). Kuid otsuseid teevad ikkagi ministeeriumid ja riigiasutused iseseisvalt, minu ülesanne on seda protsessi seirata.“

EAS on kindel kolija

EASi juhatuse esimees Alo Ivask märgib: „Täpsemad detailid Pärnu esindusse üle viidavate ametikohtade osas on selgumas.“ Tema sõnul katavad Pärnusse rajatava uue esinduse töötajad peale turismivaldkonna ka teisi EASile vajalikke valdkondi, peamiselt kuuluvad nad tugistruktuuri.

„Esialgne mõte oligi EASi turismiarendusüksus tervikuna Pärnusse viia,“ tutvustas Palo Eesti Päevalehele algset plaani. „Aga turismiorganisatsioone ja EASi kuulates selgus, et kogu kompetentsi ära viia ei oleks mõttekas.“

KAS EAS KOLIB PÄRNUSSE? Täit selgust veel pole, kui palju Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ametikohti viiakse üle Pärnu esindusse. (Andres Putting / Ekspress Meedia)

Kas minister Paloga oli jutuks ka EASi Tartu osakonna laiendamine? Ivaski sõnul olid aruteludes ministriga laual mitu võimalust. „Kindlasti on meie eesmärk korraldada valitsuse lubaduse elluviimist nii, et oleks tagatud EASi tegevuste ja toe maksimaalne kvaliteet ning väärtuse säilimine. Samuti on siinjuures meile oluline hoida oma meeskonda, hõlmates neid edasisse protsessi,“ ütles Ivask.

Töö on olulisem kui kabinet

Marek Strandberg mainib, et üldise arusaama järgi peaks ametnik tegelema informatsiooni töötlemisega, kas mõne otsuse kaalutlemise või siis analüüsiga. „Praegu on ametnik väga jäigalt seotud laua ja istumiskohaga, aga see on vana aja värk. Kus keegi paikneb, on palju vähem tähtis, kui see töö, mida tehakse,“ arutleb Strandberg.

TANTS ÜMBER KIRJUTUSLAUA: Ühe käega ehitas riik Tallinna superministeeriumi, teise käega tahab töökohti pealinnast välja viia. (Martin Ahven)

Strandberg möönab, et loomulikult ei saa kogu riiki võrku kolida. „Kaitsepolitsei või teabeameti võrku kolimine on ilmselt võimatu,“ sõnab ta. „Kuid ülejäänud ametnikkonna jaoks peaks praegune võrk olema piisavalt turvaline, et tööd teha kus iganes.“