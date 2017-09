Möödunud reede varahommikul jäi Rapla maakonnas Hagudi alevikus auto alla 13aastane tüdruk. Laps liikus mööda kergliiklusteed ning hakkas ületama märgistamata kohas sõiduteed, kui talle sõitis otsa sõidauto Toyota Avensis. Kohalike sõnul on nad ammuilma soovinud sellesse kohta ülekäigurada, ent seni pole keegi nende palvetele vastanud.

Reede varahommikul kell 8.02 jooksis 13aastane tüdruk Rapla maakonnas Hagudi alevikus sõiduteele selleks mitte ettenähtud kohas. Laps sai löögi Rapla poole liikunud sõiduautolt Toyota Avensis, mida juhtis 60aastane mees. Tüdruk toimetati Tallinna lastehaiglasse.

Juhtunut pealt näinud Õhtulehe fotograaf kinnitab, et selles kohas oli reedehommikusel tipptunnil väga tihe liiklus, seetõttu oli õnnetus kerge juhtuma. Õnnetuspaigale tulnud kohalikud rääkisid, et on ohtlikule teeületuskohale korduvalt tähelepanu juhtinud, kuid ülekäigurada pole seal siiani.

ÕNNETUSPAIK: Kergliiklustee, mida mööda liikus auto alla jäänud laps, jookseb üle sõidutee. Ülekäigurada aga selles kohas pole. (Tiina Kõrtsini)

Maanteeameti liiklusohtlike kohtade koordinaator Janno Vilberg ütleb, et ülekäiguraja puudumine ei tee teeületuskohta ohtlikuks: statistika järgi toimub liiklusõnnetusi sageli just ülekäiguradadel. „Maanteeamet on varem otsustanud reguleerimata ülekäigurada antud kohta mitte teha, sest teeületus ei ole seal väga intensiivne,“ selgitab Vilberg. Tema sõnul on teeületus märksa intensiivsem mõnisada meetrit eemal bussipeatuste ja kaupluse juures, kus ülekäigurada on olemas.

Vilbergi sõnul on maanteeametil kavas see koht üle vaadata, lähtuvalt politseimenetluse käigus selguvast infost, ja vajadusel muuta liikluskorraldust, et ületuskoht oleks ohutum.