„See, et rollerijuht lõi sõidu pealt jalaga vastu mu poja jalgrattaraami nii, et ta kraavi kukkus ja vigastada sai, ei saanud juhtuda kogemata, see oli huligaansus. Tõenäoliselt rumal nali, mis aga kahjuks õnnetult lõppes. Oleks võinud lõppeda veel palju hullemalt kui kipsis käsi ja marrastused,“ räägib isa, kes alates juuni lõpust on tulutult püüdnud jälile saada rollerijuhtide kambale, kes mõtlematu teoga hakkama said.

Isa Janis ja tema 13aastane poeg seisavad Tartu–Viljandi maantee ääres ja silmitsevad laugjat, aga sügavat teeäärset eurokraavi, kuhu poiss jalgrattaga kukkus pärast seda, kui oli saanud tõuke mööda sõitnud rollerijuhtide kambalt.

„Sellise asja peale ei oskagi tulla, et keegi võib nii teha,“ ütleb Janis. Ta on kindel, et tegemist oli tõukamisega. Isa esialgne viha ja pahameel on nüüdseks kahe ja poole kuu jagu jahtunud. Just nii palju aega on juhtunust möödas. Nii politsei kui ka Janis ise on püüdnud rollerijuhtide kamba jälgi ajada, aga tulutult. Isa on nende tabamisele viiva vihje eest lubanud anda koguni vaevatasu – nutitelefoni või tahvelarvuti –, aga ka see pole seni aidanud leida õnnetuspaigalt minema sõitnud rollerijuhte.

Käsi paistes nagu poksikinnas