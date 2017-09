Uue saatesarja "Litsid" produtsent Tuuli Roosma räägib oma koostööst sarja režissööri Mart Sanderiga ning paljastab, millisest harjumusest pidi mees sarja võtteperioodiks loobuma.

"Ütleme nii, et ma võtsin selle sarja teha selle jaoks, et mu elu oli liiga lihtne ja ma tahtsin, et see muutuks raskemaks," rääkis Tuuli Roosma TV3 "Seitsmestele uudistele". "Ja ma olin valmis igasugusteks asjadeks, aga ma ei olnud üldse valmis selleks, et kõik läheb nagu lepse reega." Tuuli meenutas, et kui nad olid juba lepingu sõlminud, siis järsku ehmatas ta ühel ööl üles, kui talle meelde tuli, et Mart Sander enne kella üht üles ei tõuse. Filmimeeskond aga koguneb kell kaheksa, sh ka režissöör, ja lahkub siis, kui võte on läbi, rääkis Tuuli Roosma.

"Terve võtteperioodi jooksul ei olnud mitte ühtegi päeva, kus Mart ei oleks olnud kell kaheksa terve meeskonnaga bussis ja veetnud terve selle päeva. Ja kui teised läksid koju magama, siis Mart läks koju monteerima. Nii et tohutu töövõime ja kui on motivatsioon, on ta kohal ka hommikul kell kaheksa," kiitis produtsent Roosma, kes usub, et ega Sander ei väsi ja küllab ta teeb juba uut projekti.