Kui õnnetuse üks osapool on rong, siis tavaliselt on teise osapoole jaoks lõpp väga traagiline. Kuigi politsei teatas pärast õnnetust, et tarkusekuu esimesel päeval Kohilas rongilt löögi saanud isa ja lapse vigastused on kerged, siis praegu on teada, et pereisa sai ikkagi raskelt kannatada.

31aastase pereisa jalgratas seisis veel möödunud nädalal nukralt rongijaama instruktori tööruumis. Rattaomanik lamab siiani haiglavoodis. Õnnetusest on möödas poolteist nädalat. Kuidas see kõik niimoodi läks?

1. septembri hommikul on kell saanud 10.38. Kohilast oleks pidanud juba paar minutit tagasi väljuma rong, mis suundub Rapla poole. Raudteeülekäigule läheneb jooksusammul pereisa, kuueaastane poeg jalgrattaraamil istumas. Ruttav mees viipab rongijuhile käega, et too nad ära ootaks.