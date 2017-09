Kunstnik Karel Koplimets ehitas EV100 kunstiprojekti raames rohkem kui 5000 taarapurgist parvlaeva ning tuli sellega Soomest üle lahe Eestisse.

Koplimets rääkis ETV „Ringvaates“, et taaraparve ehitamine võttis aega umbes kaks nädalat. „Me ehitasime seda ühes väikeses jahisadamas ning ma ei liialda, kui ütlen, et tunni aja jooksul käisid kuus-seitse seltskonda uurimas, mida me teeme,“ sõnas ta ja kinnitas, et inimesed olid siiski pigem positiivselt meelestatud, kirjutas Menu.

„Merereis Soomest Eestisse kulges üle ootuste hästi, Soome poolt oli alguses jube, kuna saarte vahelt välja sõites hakkas vastu tulema avameri ja suuremad lained, aga mingit sellist tunnet, et nüüd hakkaks põhja minema, ei olnud,“ nentis Koplimets ja tõi välja, et suurimad kahjud olid põlenud näonahk ja üks katkine näpp. „Paat pidas ise vastu, ma vaatasin, et üks purk oli lahti tulnud.“