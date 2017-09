President Kersti Kaljulaid võttis Facebookis sõna valimisseadusest tuleneva välireklaami keelu teemal. Valimisplakatite keeld on oma aja ära elanud ning alahindab valija mõtlemisvõimet, leiab president.

„Täna algas aktiivse valimisagitatsiooni aeg. Ega inimese jaoks see agitatsioon tänasest ilmselt palju muutu, küll aga kaovad tänavapildist suured valimisplakatid. Nii on see juba alates 2005. aastast. Plakatid pahad, telereklaamid head. Kleepsud auto peal pahad, tänaval jagatavad õhupallid head. Sotsiaalmeedia ja onlainportaalide üksteisevõidu erakonnakarva värvimisest ei hakka rääkimagi," kirjutas president Kaljulaid.

„Toonase seadusemuudatuse eesmärk võis olla õilis – vähendada raha osakaalu poliitilise võimu saavutamisel ning ühtlasi vabastada avalik ruum massiivsest reklaamist. Reaalsuses ei ole tosin aastat hiljem täitunud kumbki eesmärk, pigem vastupidi. Kampaania on venitatud pikemaks ning ajas ka järjest kallimaks. Ja plakati demoniseerimine olukorras, kus kogu muu valimisreklaam on lubatud, on lihtsalt tobe. Ka erinevad õiguskantslerid on korduvalt tähelepanu juhtinud selle sätte vastuolule põhiseadusega.

See keeld on oma aja ära elanud ning valija mõtlemisvõimet alahindav. Jätame selle valiku inimestele, kas nad peavad olulisemaks kortermajakõrgust kortsuvabaks lihvitud postrit või teevad oma valiku mõnel muul alusel."