Täna avalikustas Vote Watch Europe oma analüüsi tulemused, mille järgi on Eesti kolm kõige aktiivsemat ja mõjukamat Euroopa Parlamendi liiget Kaja Kallas, Marju Lauristin ja Indrek Tarand. Vote Watch Europe veebilehel on seletatud, et suurem mõjukus ei tähenda suuremat võimu kõikidel teemadel. „Mis puudutab aktiivsust, siis see on kõik on väga subjektiivne. Seda aktiivsust loetakse ka selle põhjal kui palju on esinemisi ja nii edasi. See sõltub ilmselt ka teemadest, neil(Eesti esikolmikul- toim.) olid ju suured raportid,“ seletas Euroopa Parlamendi liige Yana Toom.

Kaja Kallase puhul märkis Toom, et tegemist oli ilmset ka Kallase agendaga.

„Ma kujutan ette, et Indreku puhul on see selge, ta on ju eelarvekomisjoni liige,“ rääkis Toom ja seletas, et eelarvekomisjoni liikmetega on kõik parlamendi liikmed tuttavad. „Kui on vaja midagi kuskilt läbi saada või maha võtta, siis nemad otsustavad,“ lisas ta. „Mis puudutab Marjut, siis ma ei teagi. No ta oli sotside aseesimees, seal on neid küll mitu, aga ta oli üks nendest,“ arutles Toom. Toom lisas, et sellest esikolmikust hoolimata teevad tema arvates kõik Eesti saadikud tublisti tööd.