„Marguse eelmised romaanid – „Nullpunkt“ ja „Täna on täna ja forever on forever“ – on autori jaoks hästi karmid raamatud, mida kirjutada. Kuna need sisaldasid autobiograafilisi elemente, tuli oma minevikulögas sumbata. Henry oli tema jaoks sõõm värsket õhku,“ ütles varalahkunud kirjanik Margus Karu sõber Eia Uus. Täna esitleti Solarise Apollo kinos juunikuus meie hulgast lahkunud armastatud kirjaniku Margus Karu lasteraamatut „Hobune Henry unenägu“, mille käsikiri kirjanikust maha jäi. Üks Marguse lähedasi sõpru, Eia Uus rääkis esitlusel, et lasteraamat oli Marguse jaoks tohutu rõõmu allikas ja sõõm värsket õhku, sest mehe varasemad romaanid on sisaldanud autobiograafilisi elemente ning seetõttu on Margus pidanud kirja panema ka mustemaid seiku oma elus. „Margus ei suutnud lõpetada imestamist, kuidas saab olla nii, et tema töö on keset päeva istuda ja mõelda, mis saab edasi ühest joonistatud varsakesest või veeta aega, mõeldes oinastele ja sisalikele nimesid,“ rääkis Eia. Kui Margus ühel hetkel kirjutama hakkas, sai käsikiri valmis kahe ööpäevaga ning Uus kinnitas, et see oli peaaegu selline, nagu ta praegu ka raamatusse sai. 2015. aasta algul oli raamat Marguse poolt trükivalmis ning mees hakkas otsima inimest, kes joonistas illustratsioonid. Umbes 30 inimest joonistas Margusele näidiseid, kuid ükski polnud piisavalt hea. Kuni mees kohtus Britt Samosoniga. Seejärel hakkas ta otsima kirjastust, mis raamatu välja annaks, kuid igalt poolt püüti teda ümber veenda, et mees teeks järeleandmisi oma väga täpsetes nõudmistes raamatu osas. „Et tegelikult saab odavamalt – paneme vähem kvaliteetse paberi ja ärme pane kaanele hõbedasi tähti. Margusel oli aga nii kindel nägemus ja ta otsustas, et see tuleb ise välja anda.“

Kui Margus juunis meie hulgast lahkus, lõid tema sõbrad Hooandjas rahakogumisaktsiooni ja said kokku eesmärgiks seatud 9550 eurot. Veel enamgi, lõpuks koguti lausa 12000 eurot. Tänu sellele rahale sai raamat just täpselt selline, nagu Margus soovis. Raamatute müügitulu läheb aga Margus Karu Sihtasutuse kaudu heategevusse. „Sihtasutusel on kaks eesmärki, mis olid Margusele ka eluajal tähtsad. Ta käis lisaks koolikiusamisele hästi palju koolides rääkimas ka depressioonist ja vaimsest tervisest ning sihtasutuse üks eesmärke on jätkata tema head tööd vaimse tervise alase teavitustööga,“ rääkis Uus. Kuna Margus sai väga palju kirju noortelt, kes tema eeskujul kirjanikuks saada soovisid, hakkab sihtasutus igal aastal Marguse sünnipäeval, 11. septembril, välja andma noore kirjaniku tõukestipendiumit.

Raamatusse on ligi 35 illustratsiooni joonistanud disainer Britt Samoson, kes paljastas, et kui nad Margusega esmakordselt raamatu illustreerimisest rääkisid, pidi Britt pakkumise tagasi lükkama. „Olin suhteliselt äsja emaks saanud, mul oli teisi joonistamisprojekte ka käsil ja see raamat tundus mulle midagi enamat, et ma ei saaks teha nii, et joonistame sinna paar lehekülge midagi,“ rääkis Britt esitlusel. Kui aastake möödus, kohtusid nad Margusega taas ja Britt uuris, kuidas illustraatoriotsingud sujuvad, mispeale Margus tunnistas, et eriti ei suju ja uuris, kas Britt ehk ikka oleks valmis proovima. Naine oli nõus ning esimene pilt, mille ta prooviks joonistas, oli kaanefoto.