Transpordiameti liikluskorralduse osakonna juhataja Talvo Rüütelmaa sõnul oli ta ise tunnistajaks olukorras, kus inimesed ootasid teadmatuses trammi. „Kontrollides selgus, et sõiduplaanile oli vastav informatsioon kleebitud ning õnneks ei olnud see maha rebitud, kuid vaatamata 20 ootamisele ei olnud inimesed sõiduplaanile mingit tähelepanu pööranud. Selgitasime olukorda ning juhatasime inimesed lähima sõitva ühistranspordini.“

Tallinna transpordiameti infrastruktuuri juhtivspetsialist Toivo Hallikmäe selgitas oma murega ameti poole pöördunud põhjatallinlasele, et sellistel jooksutrassidel toimusid jooksud esmakordselt ning edaspidi loodetakse, et järgmisel aastal saab neid vigu vältida. Kui aga ilmnevad vastuvõtmatud probleemid, siis tuleb järgmiseks aastaks leida uued sobivamad jooksutrassid.

„Meie poole pöördus inimene, kes väitis, et tema lehti ei loe, televiisorit ei vaata, raadiot ei kuula ja internetis ei käi ning kust kohast oleks tema pidanud teada saama, et tramm ei sõida? Trammiga pidavat inimene aga sõitma iga päev. Seega tuleb edaspidi informatsiooni hakata edastama ka ühistranspordis. Aga kui inimene trammis raamatut loeb ja ekraane ei vaata?“ rääkis Rüütlemaa, et neid näiteid arvesse võttes tuleb nüüd leida väljund, kuidas inimesteni vajalik informatsioon viia.

„Võrreldes teiste linnadega kus toimuvad maratonid, oli Tallinnas toimuva kohta teavitust keskmisest tunduvalt rohkem, kuid ilmselt peab veel ja veel rohkem olema,“ lisas liiklusametnik.

Jooksjaid aidanud linnapea vabandab linlaste ees ja soovitab jalutada

„Vabandame nende ees, kellele nädalavahetuse Tallinna maratoniga seotud liikluse ümberkorraldused ebameeldivusi põhjustasid. Selge on, et nii suuri linnamaratone pole võimalik korraldada linnaliiklust mõneks tunniks seiskamata. Kõige mõistlikum on võistluse toimumise ajal teha üks jalutuskäik ja varuda selleks rohkem aega, mitte ajada end autoga läbi trügides stressi,“ on tegevlinnapea Taavi Aasa soovitus ligi 20 000 osalisega rahvapeol „ellu jäämiseks“.

Tegevlinnapea Taavi Aas sügisjooksul (Priit Simson)

Aas käis ise vabatahtlikuna stardimaterjale välja jagamas ning finišis osalejamedaleid kaela panemas. „Jooksu toomine linnasüdamesse on ühtaegu nii linna tutvustus kui ka liikumisharrastuse reklaam. Seepärast soovitan kõigile aegsasti arvestada, et Tallinnas on iga aasta septembris üks nädalavahetus, kus autoga mitmetesse piirkondadesse asja pole. Mõned tunnid hiljem on tänavad taas vabad ja taastub tavapärane rütm.“

Miks liiklusreguleerijad ei aidanud tupikusse sattunud liiklejaid?

SEB Tallinna Maratoni peakorraldaja Mati Lilliallik ütles Õhtulehe, et peamiseks probleemiks olid viimasel hetkel lisandunud täiendavad turvalisusenõuded, mis panid korraldajad sundseisu ja ei jätnud sõidukitega liiklejate ümbersuunamiseks suuri võimalusi. „Mõistetavalt põhjustas see palju segadust ja rahulolematust. Seda eriti Põhja-Tallinnas ja Kalamaja ümbruses. Korraldajate poolt vabandame kõigi ees ja palume mõista, et politsei poolt kehtestatud liiklusreeglid ja turvalisusnõuded on täitmiseks kõigile, nii ka korraldajatele.“

Suhtlusvõrgustiku Põhja-Tallinna gruppides kirusid inimesed liiklusreguleerijaid, kellest jäi mulje, et nad polnud piisavalt informeeritud ja ei teadnud, kuhu autojuhte saata.

G4S liiklusreguleerija (Tiina Kõrtsini)

G4S Eesti kommunikatsioonijuht Reimo Raja sõnas, et reguleerijad jagasid autojuhtidele infot vastavalt võimalusele. „Oma töölõigu piires oli turvatöötajatel vajalik liiklusinfo olemas. Nende põhiülesanne oli eelkõige liikluse sujuvuse tagamine ja seetõttu polnud neil sageli võimalik autojuhtidega pikemalt vestelda. Turvatöötaja põhiülesanne oli jooksutrassi turvalisuse tagamine konkreetsel tänavalõigul. Nii palju kui võimalik püüdsime autoga liiklejaid üle jooksutrassi lasta.“