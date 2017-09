Tänavune korvpalli EM on pakkunud mänguilu igale kossusõbrale. Kõigele lisaks on veel võistlustules ka meie lõunanaabrid, kellele eraldi pöialt hoida. Tänasel puhkepäeval otsustas FIBA väikese hääletuse korraldada, nimelt küsis rahvusvaheline korvpalliliit Instagramis, kes on tänavuse suurturniiri parim habemik.

Beauty, and the beard - Who wear's it best? #EuroBasket2017 A post shared by FIBA (@fiba) on Sep 10, 2017 at 11:00pm PDT

Przemyslaw Karnowski ja Joffrey Lauvergne . (LEHTIKUVA)

Bojan Dubljevic. (DANIEL MIHAILESCU)

Luigi Datome. (JACK GUEZ)

Rubio Ricky. (DANIEL MIHAILESCU)

Jonas Valanciunas. (JACK GUEZ)