Toompeal kogunes riigikogu selle sügise avaaktusele, olles lõpetanud töö juuni keskpaigas. Mis on aga sellel pildil valesti, kui seadusandja läheb puhkusele varem kui koolid töö lõpetavad ning alustab sügisel paar nädalat hiljem? Ajal, mil nii mõnigi (eks)poliitik ihub hammast koolivaheaja lühendamisele, et õppurid juba 1.augustist koolipinki tuua, pole mõtet ka riigikogu tööd korraldada põllumajanduskalendri järgi, kutsudes saadikud kokku alles ajaks, mil kartulivõtt peaks maal lõppenud olema. Kui kiirelt muutuvas maailmas peab isegi paigalpüsimiseks täie jõuga jooksma, siis kas pole riigikogu kolmekuune suvepuhkus luksuseks, mida Eesti endale lubada ei tohiks?

Kuid mitte ainult tööaja arvestamisega ei saa mõõta riigi efektiivsust. President leebe klassijuhatajana avaistungil esinedes heitis riigikogule ette vastutusest kõrvalehiilimist vastuvõetud kooseluseaduse rakendamatajätmisel. Kuid riigipea alustas asjaga, mille peale enamik meist pole taibanudki tulla – avaldas riigikogule küll lugupidamist demokraatlikus protsessis osalemise eest, unustamata nahutada neid, kes andnud oma panuse, et poliitiku elukutse on Eestis negatiivse kuvandiga. Kindlasti on Eesti jaoks parem variant see, kui poliitikat ei aeta mitte tänaval, vaid seda teevad parlamendierakonnad omavahel – igaüks vastavalt oma arusaamisele asjadest.

Riigikogu küll tuli kokku, kuid ega see veel ei tähenda täie jõuga töö alustamist, kui kuu pärast terendavad kohalikud valimised. Poliitiline olukord võib valimistulemuste selgudes sedavõrd kiirelt muutuda, et kihust laduda uute jõuvahekordade põhjal kokku uus koalitsioon on raske hoiduda. Presidendi läinudnädalane soov, et valitsus püsiks koos vähemalt eesistumise lõpuni on märk üsna ähmasest horisondist, meisse sissekodeeritud hirmudest kui ka stabiilsuse puudumisest.

Kohalike ja riigikogu valimiste vaheline tõotab tulla tiine pikast valimiskampaaniast ja üksteist ületrumpavatest lubadustest, mida võib toetada ka buumiv majandus. ELi eesistumise survest vabanemise järel näeme meie sisepoliitikat ilmselt siirdumas ameerika mägede närvekõditavasse faasi.