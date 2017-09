„Kui orkaani silm oleks siit läbi läinud, nagu alguses ennustati, siis oleks see olnud väga tôsine,“ ütles läinud reedel Õhtulehega rääkinud Helena, kes Floridas elanud juba 14 aastat.

„Orkaani tuult hakkasime juba tundma, kui Irma oli alles Kuubal ehk siis reedel. Pühapäeval oli torm kõige hullem - hooti kuni 100 miili tunnis. Läbi plaatide kuulsin, kuidas torm möllas." Helena sõnul anti ainuüksi tema elukohas Westonis vähemalt 10 tornaadohäiret. Häire antakse televiisori ja raadio vahendusel ning ka telefonisõnumina.

(Erakogu)

„Tornaadohäired olidki minu jaoks kôige hirmutavad. Sobivaim ruum tornaado eest põgenemiseks oli vannituba maja keskel, kus ei ole aknaid. Läksime mehe, väikese lapse ja koeraga vannituppa iga kord kui häire anti ning lootsime parimat. Meil oli ka madrats ja selle ümber keeratud lina, et kui maja varisema hakkab, siis on see lisakaitseks.“ Helena teab, et just nii olevat paljud inimesed 1992. aastal orkaan Andrew' ajal ellu jäänud kui tornaado ülejäänud maja purustas.

Kui mujal Floridas jäi mitu miljonit inimest elektrita, siis eestlanna kodukohas nii kehvasti ei läinud – elekter kadus vaid lühikeseks ajaks. Siiski murdis Irma maha hulga puid ja põõsaid. „Isegi tänavavalgusteid tõmbas välja,“ ütles Helena.

(Erakogu)

„Kuna on alles esmaspäeva hommik ja orkaan möödus öösel, siis veel lõplikke purustusi ei tea. Kõige tähtsam, et oleme elus ja orkaani silm mööda läks - kõik muu on teisejärguline! Kuigi uudistes öeldakse, et ärge Jose pärast muretsege, olen ma pärast Irmat mures,“ on Helena siiski hirmul.