Rahvastikuteaduse professor Allan Puur Tallinna Ülikoolist tutvustas Eesti rahvastikuprognoosi tõdedes, et tööjõu vähenemine on 21. sajandi globaalne suundumus, mitte vaid Eesti väljakutse. „Seda ei ole võimalik ümber pöörata, vaid sellega tuleb kohaneda. Peame suuremat tähelepanu pöörama tootlikkusele ja tööjõu kvaliteedile,“ märkis Puur. Tema hinnangul võiks Eesti tööjõu hulga vähenemisele reageerida lisaks sündimuse suurendamisele ja tagasirände soodustamisele sisserändajate kõrget kvaliteeti toetavate meetmetega.

Töörühma juht, siseministeeriumi kodakondsus- ja rändepoliitika osakonna juhataja Ruth Annus sõnas, et sisuliste ettepanekute väljatöötamiseks on oluline panna kokku laiem pilt, edastas siseministeeriumi kommunikatsioonijuht Merje Klopets. „Tänane kohtumine andis hea pildi erinevatest aspektidest, millega sisserände regulatsiooni muutmisel arvestama peame. Töörühma eesmärk on välja töötada Eestile sobiv unikaalne lahendus sisserände reguleerimisel. Need ettepanekud, millega detsembriks välja tuleme, saavad olla alguseks pikaajaliste lahenduste leidmisel,“ lausus Annus.

Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler Piret Hartman andis ülevaate tänavusest integratsiooni monitooringust ning erinevatest lõimumisalastest väljakutsetest ja tegevustest. „Eesti on mitmekesine ühiskond, meil on palju erineva keele- ja kultuuritaustaga inimesi. See on fakt, mida tuleb avalikult tunnistada,“ märkis Hartman. Tema sõnul on siia saabuvate välismaalaste puhul oluline alustada lõimumistegevustega kohe. „Võiksime koos ettevõtjatega läbi mõelda, kuidas uusi tulijaid koos ühiskonda lõimida ja milliseid tegevusi ning partnereid selleks kaasata,“ lisas Hartman.

Samuti rääkis Mari Väli Töötukassast töövõimereformist ja Töötukassa tegevustest sisserändajate suunal ning Mario Lambing Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist tööjõuvajaduse ja -pakkumise prognoosimisest.

Töörühma kuuluvad 19 organisatsiooni esindajad ning rahvastiku- ja rändeeksperdid.