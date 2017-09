New Yorgis peeti nädalavahetusel moenädalat, kus lisaks klassikalisemate rõivaste kõrval jõudsid lavale ka ekstreemsemad ja väga paljastavad moepärlid.

Kleiti pole nagu ollagi ja ihu katab hiiglaslik madu... See on kõigest üks näide New Yorgi moenädalalt, vahendab Mirror.

Moebränd Namilia tutvustas uut kollektsiooni, kus näiteks rindu katavad rõivaste sees olevad suured õhupallid.

