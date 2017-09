Hüpnotisöör Marissat ootab ees kohtumine saalitäie ootusärevate inimestega. Kõiki neid vaevab mõni sõltuvus – olgu selleks suits, alkohol või kaaluprobleemid.

Kas suitsetamisest on võimalik hüpnoosi abil loobuda? Või kaalu langetada? Alkoholiga on hädas kümneid tuhandeid inimesi Eestis – kas hüpnoosiga on võimalik tõesti sellest needusest lahti saada?

Ees ootab ka selle hooaja esimene televaatajatele suunatud hüpnoos. Milline see on ja kas see ka televaatajale mõjub?

