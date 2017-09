Indias otsustas riigikohus, et 13aastane vägistamisohver võib oma lapse ilmale tuua enne tähtaega. Kuid 32. rasedusenädalal keisrilõike abil siia ilma saabunud beebi suri juba oma teisel elupäeval.

Kuigi arstid olid seisukohal, et loode peaks emaüsas arenema veel vähemalt kaks nädalat, jäi kohus kohese tegutsemise juurde. Tüdruk tõi poisslapse ilmale läinud reedel, vahendab BBC. Väljaande andmeil oli beebi pärast sündi viidud Mumbais asuvasse vastsündinute intensiivravipalatisse, kus ta pühapäeval siiski suri. Kuigi lapse täpset surma põhjust pole avalikustatud, on Times of Indial infot, et imikul oli probleeme kopsude ja hingamisega.

Imiku ilmale toonud arst Ashok Anand sõnas, et beebi oli sündides alakaaluline, kaaludes 1,8 kilogrammi. Anand kinnitas ka, et lapse emaga on kõik korras ning ta lubatakse lähipäevil koju.